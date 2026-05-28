Guardiola invita a Cotrina a pedir la dimisión de Sánchez y el nuevo líder socialista le afea la "prioridad nacional"

Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el secretario general del PSOE en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, durante su reciente reunión en la Presidencia del Ejecutivo regional - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha mostrado su deseo "de verdad" de que el nuevo líder del PSOE en la región, Álvaro Sánchez Cotrina, represente una "nueva etapa" para los socialistas extremeños, sea capaz de "sacudirse los vicios del sanchismo", de situar como "prioridad" a la comunidad y "por decencia" pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras los "ministros, cargos y familiares imputados".

Mientras, Sánchez Cotrina se ha mostrado abierto al "diálogo", y ha afeado a Guardiola que con el pacto de gobernabilidad firmado con Vox permita la entrada en la región del concepto de "prioridad nacional".

"Yo comprendo, de verdad, que para usted tiene que ser complicado tener el carné de militante socialista en la cartera con la que está cayendo. Y, de verdad, que deseo -y así se lo he transmitido- que usted venga a regenerar y a no ser continuista", ha espetado Guardiola a Sánchez Cotrina durante una pregunta formulada por el socialista este jueves en el pleno de la Asamblea a la jefa del Ejecutivo regional sobre prioridades de su gobierno.

A su vez, Álvaro Sánchez Cotrina, en su primera intervención en el pleno de la Asamblea como presidente del Grupo Parlamentario Socialista, ha defendido que todas las formaciones políticas, "a derecha e izquierda", deberían aplicar durante esta legislatura en la región a su juicio "capacidad de diálogo, disposición al mismo diálogo, escucha, debate, buena forma y talante de respeto".

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