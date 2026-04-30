Guardiola mantiene las competencias en igualdad y la Agencia de Cooperación se adscribe a la vicepresidencia de Vox

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola (2i), junto con el Vicepresidente de Desregulación, Familia y Servicios Sociales, Óscar Fernández (d), durante la ceremonia de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de la Junta - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, mantiene en la presente legislatura las competencias en materia de igualdad y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aexcid) se adscribe a la vicepresidencia que ostenta Vox en el Ejecutivo regional.

Así aparece contenido en el decreto por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura aprobado este jueves en la primera sesión del Consejo de Gobierno.

En dicho decreto se lleva a cabo una reestructuración de la administración pública autonómica, atendiendo a criterios de "eficacia y eficiencia" en los recursos públicos, así como de "racionalización del gasto público" y de "servicio a la ciudadanía".

Así, de acuerdo con el texto del decreto, recogido por Europa Press, forman parte de la Presidencia de la Junta el Gabinete de la Presidencia y la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, y se adscribe también el Instituto de la Mujer de Extremadura.

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