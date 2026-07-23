Guardiola mantiene un encuentro con Pedro Porro, de quien destaca su "humildad" y los valores que ha transmitido

El futbolista Pedro Porro y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - JUNTA DE EXTREMADURA

DON BENITO (BADAJOZ), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mantenido este jueves un encuentro en Don Benito con el futbolista Pedro Porro, de quien ha destacado su "humildad" y los valores que ha transmitido a la sociedad.

Guardiola, que se encontraba en la localidad natal de Porro para visitar las obras de urbanización del polígono industrial del municipio, ha aprovechado para reunirse con el campeón del mundo de fútbol horas antes de que éste reciba un homenaje por parte de sus vecinos.

De este modo, y a preguntas de los medios, ha calificado el encuentro de "precioso" y en el transcurso del mismo le ha transmitido el "orgullo" que sienten todos los extremeños hacia la labor que ha realizado.

"Ya no solo como un excepcional profesional, como un magnífico deportista, sino esos valores que ha transmitido, que yo creo que reflejan también los valores de nuestra región. Ese talento, esa humildad, esa grandeza, valores de amor a la familia, de mucho respeto que nos han llenado de orgullo a todos los extremeños y por eso va a recibir la Medalla --de Extremadura--", ha subrayado.

Sobre ese reconocimiento y a preguntas sobre si Pedro Porro podrá recogerlo personalmente, Guardiola ha señalado que él quiere estar el 7 de septiembre, jornada previa al día de Extremadura, y "así se ha comprometido".

"Para él también es una muy buena noticia que le hayamos otorgado la medalla y disfrutaremos todos ese día viendo a Pedro Porro recogerla", ha asegurado.