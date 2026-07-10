Guardiola muestra su apoyo a víctimas de Almería y pone a disposición de Andalucía los medios del Infoex

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, participa en Cáceres el minuto de silencio por las víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería) - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha trasladado todo el apoyo del Gobierno regional a la "comunidad hermana" de Andalucía y a las víctimas del incendio en Los Gallardos (Almería), que se ha saldado con once muertos, 19 personas no localizadas y cientos de desalojados.

"Desde la Junta de Extremadura quería transmitir todo nuestro apoyo a nuestra comunidad hermana Andalucía. Creo que están viviendo uno de los días más trágicos de su historia y queremos apoyar a las familias que han perdido algún familiar, a todas las víctimas y esperemos que los efectivos puedan seguir trabajando y puedan estabilizar el incendio cuanto antes", ha dicho la presidenta extremeña.

Guardiola ha hecho estas declaraciones tras la clausura este viernes en Cáceres de un foro empresarial, y después ha participado a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres, en el minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante la tragedia de Almería.

"Toda nuestra solidaridad y todo el apoyo desde la comunidad autónoma de Extremadura", ha reiterado la jefa del Ejecutivo extremeño, que ha puesto a disposición de Andalucía los medios del Plan Infoex, de extinción de incendios, por si fuera necesario su actuación en el incendio que afecta a Andalucía, que es quien coordina los efectivos necesarios.

MENSAJE DEL ALCALDE

Tras el minuto de silencio guardado en los soportales del edificio consistorial cacereño, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, también ha mostrado el apoyo a Andalucía y a los municipios de Almería afectados por "ese terrible incendio que está asolando gran parte de la provincia y que se ha cobrado ya varias víctimas mortales y varios desaparecidos", ha dicho.

"Estamos tremendamente consternados de las noticias que nos llegan de Andalucía, por lo tanto solo podemos mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo con los vecinos de esa comunidad autónoma", ha subrayado el regidor cacereño, que ha confiado en que el fuego se extinga cuanto antes.

En este sentido, ha mostrado igualmente el apoyo a los servicios de extinción que "están trabajando durante las últimas horas y que lo van a tener que hacer durante los próximos días", ha añadido, al tiempo que ha puesto a disposición de los municipios afectados los medios con los que cuenta la ciudad de Cáceres.