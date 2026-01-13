Guardiola muestra su "consternación" por el asesinato machista de Badajoz

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha mostrado su consternación por el asesinato de una mujer de 78 años a manos de su marido, de 81 años, en Badajoz.

Tras confirmarse como un nuevo caso de Violencia de Género, ha publicado un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que traslada todo su cariño y apoyo a la familia y a los seres queridos de Carmen.

"La violencia contra la mujer no tiene cabida en nuestra sociedad. No podemos mirar hacia otro lado", señala en la publicación.