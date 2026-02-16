Guardiola pide a los eurodiputados que visitan Almaraz que lleven "la voz de Extremadura" para que la planta no cierre

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, con la delegación de eurodiputados del Parlamento Europeo - CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha reclamado este lunes a la delegación de eurodiputados que visitan este lunes y martes la zona de la Central Nuclear de Almaraz que "lleven a Bruselas la voz de Extremadura, que es que Almaraz no se cierra".

Guardiola ha señala que "sobran los motivos, sobran las razones" que van a trasladar a esta delegación de diez eurodiputados de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que se han trasladado a esta zona de Extremadura para recabar información sobre la posible clausura de la Central Nuclear de Almaraz y las implicaciones para España y para la transición energética en la Unión Europea (UE).

En declaraciones a los medios, la presidenta extremeña ha querido agradecer la presencia que los miembros de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitarán la Central Nuclear de Almaraz y que "obviamente ponen en el foco un activo que es imprescindible para Extremadura, pero lo es para toda España".

Así, ha reafirmado que cerrar la Central Nuclear de Almaraz sería "una decisión terrible, con consecuencias nefastas en el empleo, en nuestra economía, en la soberanía energética", tras lo que ha criticado que se trata de "una decisión absolutamente ideológica y que no obedece a criterios técnicos, científicos ni objetivos", por lo que "no puede acabar con el bienestar de los ciudadanos, con nuestra seguridad energética ni con la competitividad industrial", ha dicho.

Ante esta situación, ha recordado que la Junta de Extremadura se comprometió "a reducir la ecotasa, que es el impuesto que pagan las propietarias", ya que "el gobierno de Pedro Sánchez ha asfixiado impuestos a la energía nuclear y desde luego se hace inviable producir así".

Por este motivo, el Ejecutivo extremeño planteó una reducción de hasta el 50 por ciento de la ecotasa, que "va a producir en el 2029 un ahorro de 45 millones de euros, lo que ha hecho que las propietarias soliciten la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Almaraz", una solicitud que ahora mismo se está evaluando en el Consejo de Seguridad Nuclear y que ha confiado en que tenga su informe a mediados de año, ha dicho.

"ENERGÍA LIMPIA Y SEGURA"

"Estamos viviendo un momento de una alta demanda de electricidad y con un debate sobre la mesa sobre la soberanía energética en Europa", ante lo que Guardiola ha defendido que "España no puede renunciar a una energía limpia y segura".

En cualquier caso, Guardiola ha señalado que "no se trata de demonizar ni de renunciar a la energía renovable", ya que "en el mix energético extremeño conviven al 50 por ciento nuclear y renovable", lo que a su juicio "demuestra que se tienen que desarrollar y que tienen que funcionar juntas".

También ha resaltado la presidenta extremeña en funciones que "Almaraz es empleo", que afecta a 4.000 familias de esta comarca, "pero es mucho más, es energía limpia, segura, estable y barata", tras lo que ha reiterado que "sobran los motivos" para reclamar el mantenimiento de la central de Almaraz.

ALCALDES DE NAVALMORAL Y ALMARAZ

Por su parte, el alcalde de Navalmoral de la Mata, Enrique Hueso, ha señalado que trasladará a los eurodiputados la "casi una unanimidad" que existe en la idea de que cerrar la Central Nuclear de Almaraz es un "grave error".

De esta forma, ha explicado que la unanimidad "solo se rompe" en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Ministerio para la Transición Ecológica les tiene las "puertas cerradas".

"No acabamos de entender cómo vamos a Bruselas, se nos escucha, Bruselas viene a una petición que se les pidió, nos escucha igualmente, pero en cambio el Gobierno central y el ministerio nos cierran las puertas", ha lamentado.

Por ello, ha insistido en que esta jornada se les va a demostrar a los eurodiputados que existen grandes industrias con proyectos solicitados en esta comarca y que sin Almaraz "no van a poder salir adelante".

Finalmente, el alcalde de Almaraz, Juan Antonio Díaz Agraz, ha señalado que es un honor recibir a los eurodiputados que recabarán información sobre la posible clausura de Central Nuclear de Almaraz y las implicaciones para España y para la transición energética en la Unión Europea (UE).

En este sentido, el primer edil ha abogado por, en esta cuestión, olvidarse de la política y por trabajar más en oír el futuro de la comarca de Campo Arañuelo.

"Los ciudadanos de Campo Arañuelo necesitan la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz y esto es lo que hoy vamos a pedir a la comisión de peticiones", ha dicho.