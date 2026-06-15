Guardiola pone a Pizarro como "ejemplo" de "gran gestor" y le augura un "grandísimo trabajo" en la Academia de Yuste

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha alabado la trayectoria de Fernando Pizarro como "ejemplo" de "la buena política municipal" y de "gran gestor", y le ha augurado un "grandísimo trabajo" al frente de la Fundación Academia de Yuste.

"Él es un ejemplo de la buena política municipal y ahora va a ser un ejemplo de un gran gestor que va a ayudarnos a llevar a Extremadura a los más alto a través de la fundación", ha sentenciado Guardiola en declaraciones a los medios antes de asistir al pleno municipal este lunes en Plasencia en el que Pizarro se despide de la Alcaldía tras haber formulado su renuncia a la misma.

Al respecto, la presidenta de la Junta ha valorado que Pizarro durante sus años al frente de la Alcaldía de Plasencia "se ha entregado, ha puesto toda su dedicación y todo su empeño en mejorar la vida de los placentinos".

Además, ha subrayado que el exalcalde cuenta con "todo" su "apoyo" y "confianza" en su nueva labor al frente de la Fundación Academia Europea de Yuste, donde ha dicho que sabe que va a realizar un "grandísimo trabajo" para proyectar los valores europeos e impulsar "el diálogo, el debate y la reflexión".

(((Más información en Europa Press)))