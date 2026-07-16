Guardiola reafirma que tras el informe de CSN "ya no hay excusas" y el Gobierno debe "anunciar de inmediato la prórroga"

Archivo - La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, en una foto de archivo - PP DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que tras el informe publicado este jueves por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la Central de Almaraz, "ya no hay excusas" y el Gobierno central "sólo tiene un camino: anunciar de inmediato la prórroga".

De esta forma se ha pronunciado María Guardiola, a través un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, después de que el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya emitido este jueves un informe favorable, con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear Almaraz, que aplica a sus dos unidades.

Ante este informe, la presidenta extremeña ha reafirmado que el Consejo de Seguridad Nuclear les "da la razón" en que la Central Nuclear de Almaraz "es segura y está en condiciones de seguir operando", ha dicho.

"El Gobierno de Sánchez sólo tiene un camino: anunciar de inmediato la prórroga", ha resaltado Guardiola, que ha valorado que "hoy gana el futuro de miles de familias extremeñas y la soberanía energética de todo el país", ha concluido.