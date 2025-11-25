Guardiola rechaza los "discursos que niegan" la violencia de género y reivindica el feminismo sin politización

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el acto institucional por el 25N de 2025 en Mérida - EUROPA PRESS

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha rechazado los "discursos que niegan" la violencia de género, ha reivindicado que el feminismo "no puede politizarse", y ha invitado a luchar desde las instituciones sin "ideologías" para lograr que las mujeres en la comunidad puedan vivir "libres, seguras, sin miedo y sin violencia".

"Extremadura es tierra de derechos. Aquí no hay cabida para la violencia. Aquí las mujeres deben poder vivir sin miedo, con dignidad", ha espetado, al tiempo que ha señalado que desde las instituciones se va a seguir "trabajando" e "invirtiendo en prevención, en educación, en protección y en reparación".

De igual modo, ha apelado también a la sociedad a no ser "cómplices del silencio" ante la violencia de género. "Si vemos algo, si sospechamos algo, si una amiga nos cuenta algo que nos preocupa, preguntemos, escuchemos, confiemos, denunciemos", ha recalcado.

De este modo se ha pronunciado Guardiola en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) celebrado este martes en la Sala Trajano de Mérida, donde ha defendido que la violencia de género "es una responsabilidad colectiva y, por supuesto, la solución también", y ha renovado el "compromiso" del Gobierno regional en la lucha contra dicha problemática.

De su lado, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha alertado sobre la "naturalización" de la violencia de género en la sociedad y en algunos sectores políticos, y ha defendido de mujeres y hombres a "ser iguales" en un mundo "chungo" para las féminas.

"A las mujeres nos matan los hombres", ha remarcado la presidenta de la Asamblea, quien ha reconocido que ella como servidora pública siente "dolor, vergüenza y un fracaso enorme" ante las cifras de víctimas de violencia de género que se siguen registrando.

En este punto, ha insistido en la necesidad de seguir luchando contra el "comportamiento irracional" de hombres que se comportan como "bestias" con sus parejas, así como de trabajar también frente a todo tipo de modalidades de violencia hacia las féminas, incluida la digital.

De igual manera, tras recordar a las tres mujeres asesinadas en 2025 por hombres en casos de violencia machista en Extremadura, en el que está siendo el año "más sangriento" de la historia de la región en esta problemática, ha defendido que el hecho de que sigan muriendo féminas debería ser una cuestión de Estado.

