Guardiola recibe en Mérida al presidente del PP de Navarra del que valora su "liderazgo" y "proyecto de futuro"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, recibe en Mérida al presidente del PP de Navarra, Javier García Jiménez - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recibido este lunes, día 29, en Mérida (Badajoz) al presidente del PP de Navarra, Javier García Jiménez, del que ha valorado sus "ganas", el "liderazgo que transmite" y su "proyecto de futuro para todos los navarros".

"La política es ante todo servicio público, y él lo tiene claro: lo primero es construir un proyecto de futuro para todos los navarros", sentencia Guardiola, quien se ha mostrado "segura" de que García Jiménez "lo conseguirá, desde la lealtad a España y los valores que nos unen".

En esta línea, tras la reunión, en una entrada en redes sociales recogida por Europa Press, la presidenta de Extremadura destaca que "por encima del ruido y de los choques, está la política que sirve. La que aprecia y respeta a las instituciones. La que mejora la vida de la gente".

"Un placer recibir en Extremadura a @javiergar_ , presidente del @PPNavarra. Es inspirador comprobar sus ganas y el liderazgo que transmite", sentencia en redes sociales Guardiola.