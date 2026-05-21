Guardiola reivindica la caza como "identidad" y "cultura viva" en el 40 aniversario de Fedexcaza

Autoridades en la gala conmemorativa del 40 aniversario de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado este pasado miércoles la caza como "identidad, cultura viva y mejor aliada de la naturaleza" en la gala conmemorativa del 40 aniversario de la Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza), celebrada en el Teatro Romano de Mérida.

Ante representantes institucionales, sociedades locales, familias cazadoras y miembros de la Federación Extremeña de Caza, la presidenta ha destacado que "cuarenta años de Fedexcaza son cuarenta años de compromiso, de acción y de defensa del mundo rural extremeño".

Durante su discurso, ha agradecido el trabajo de todas las personas que han formado parte de la historia de la federación, desde sus fundadores hasta quienes actualmente sostienen su actividad diaria "en los puestos, en las rehalas, en los cuartos de armas y también en los despachos donde se pelea para que los demás puedan cazar tranquilos".

La presidenta ha recordado que Fedexcaza nació en 1986 con el objetivo de que "la caza extremeña tuviera voz propia" y ha subrayado el crecimiento de la organización hasta convertirse hoy en "la federación de caza más grande de España en proporción a su población", con 400 sociedades locales y 34.000 federados, ha informado la Junta en nota de prensa.

Asimismo, ha tenido palabras de reconocimiento para el presidente de Fedexcaza, José María Gallardo, de quien ha destacado "su trabajo, constancia y capacidad para defender al sector con elegancia y mesura", trasladándole además el respaldo de la Junta de Extremadura para "defender lo que somos, lo que hacemos y los recursos únicos que tiene esta tierra".

La presidenta ha defendido que la caza representa "identidad, economía, paisaje y cultura viva", y ha lamentado que en ocasiones se juzgue esta actividad "desde el desconocimiento o la mala fe". Frente a ello, ha asegurado que "el cazador es el primero en cuidar lo que ama" y ha afirmado que "sin caza no hay monte cuidado".

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