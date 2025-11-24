Guardiola remarca que el "oportunismo político" ha "pinzado" el proyecto de cambio impulsado en Extremadura

BADAJOZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha remarcado que en la comunidad extremeña se ha vivido y visto cómo "el oportunismo político" ha "pinzado" el proyecto de cambio impulsado.
Así, ha abogado por el diálogo, ya que "el ruido nunca ha servido para avanzar y el bloqueo jamás ha construido una sociedad mejor", además de añadir que "el silencio de quien escucha siempre es mucho más productivo que el ruido de quien impone".
De esta manera se ha pronunciado en su intervención en el Desayuno Informativo de Prensa Ibérica protagonizado por el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, en Badajoz, que también ha contado con la presencia del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, y el de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, entre otras autoridades.
En este contexto, Guardiola ha puesto el acento en el crecimiento del colectivo autónomo en los últimos años, debido en gran parte al impulso de las mujeres que "ya son mayoría", y ha resaltado la importancia de escuchar, algo que Amor repite mucho y que en el gobierno que preside tiene "muy claro", porque si uno no lo hace "difícilmente" puede llevar a cabo medidas que sean "coherentes y sensatas" ni puede gobernar "con criterio, con honestidad, y con proyección de futuro".
"Porque el ruido nunca ha servido para avanzar y el bloqueo jamás ha construido una sociedad mejor, el silencio de quien escucha siempre es mucho más productivo que el ruido de quien impone, y eso lo hemos vivido en Extremadura", ha aseverado, donde han visto "cómo el oportunismo político ha pinzado nuestro proyecto de cambio".
No obstante, "ahí están los datos", en Extremadura hoy en día se tienen cerca de 800 nuevos autónomos en el último año, más negocios, más emprendimiento o más oportunidades, tras lo que ha destacado que no es un logro del Ejecutivo que preside, sino de todas esas personas "decididas, preparadas, ambiciosas, valientes", como "por supuesto" también es fruto del trabajo de ATA, que ha hecho posible que los cerca de 82.000 autónomos extremeños tengan "más y mejores oportunidades".
