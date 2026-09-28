Guardiola reprocha a Sánchez que lleve ocho años prometiendo vivienda y que no haya hecho "absolutamente nada"

Archivo - La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, en una imagen de archivo - PP EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que lleve ocho años prometiendo vivienda y que no haya hecho "absolutamente nada".

Guardiola ha reivindicado, antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, el papel de las comunidades autónomas ante los principales problemas que afectan a los ciudadanos y ha defendido que son las comunidades autónomas las que están "sosteniendo este país".

Así, la presidenta extremeña ha subrayado que la situación de la vivienda es "un problema muy grave que requiere altura de miras, que requiere consenso y que requiere soluciones estables en el tiempo" y ha reclamado al Gobierno que actúe frente a una realidad que, según ha señalado, "lleva ocho años" esperando soluciones.

En este sentido, ha destacado que en Extremadura "se está poniendo solución" a esta cuestión con el impulso a la promoción y la construcción de más de 3.500 viviendas, con el aval a los jóvenes para la compra de su primera casa y con ayudas a la compra y alquiler con bonificaciones fiscales.

Por ello, la presidenta extremeña ha cuestionado que el Gobierno asegure que está trabajando "de forma exprés y a contrarreloj" cuando "no ha hecho absolutamente nada" durante ocho años, ha informado el PP de Extremadura en nota de prensa.

"Yo creo que lo más importante es dar soluciones a las personas más vulnerables que no tengan otra alternativa de habitabilidad, pero también creo que la solución está en lo que lleva prometiendo Sánchez durante estos ocho años y no ha hecho absolutamente nada. Llevamos escuchando durante años cómo iba a construir cientos de miles de vivienda y la realidad, ¿cuál es?. A los hechos me remito", ha dicho.

María Guardiola ha advertido también que hay "un problema que se ha evidenciado con Maricarmen, pero hay muchas Maricarmen", en referencia a la mujer de 87 años desahuciada de su vivienda la pasada semana, momento en que ha indicado que se producen "25.000 desahucios al año. Por cierto, la mayoría de ellos en Cataluña".

Ante esta situación, la presidenta extremeña ha criticado que hay "un Gobierno ausente, que no toma decisiones, que no tiene presupuestos y que no puede gobernar. Y esto, los españoles, no podemos seguir soportándolo".

Finalmente, Guardiola ha defendido que "el mejor mensaje que puede dar el presidente del Gobierno a Maricarmen, a los ceutíes y a todos los españoles es que convoque elecciones y que permita que haya una alternativa a la ausencia de políticas que estamos sufriendo y padeciendo en este país".