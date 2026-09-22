Guardiola resalta los recursos regionales que se han puesto en marcha para atender y proteger a las mujeres

Participantes en las II Jornadas formativas sobre Violencia de Género que organiza el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Junta de Extremadura, en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha resaltado los recursos que ha puesto en marcha el Gobierno regional para atender y proteger a las mujeres víctimas de violencia de género o de agresiones sexuales, con una red que les ofrece protección de su derechos, impulsada por un Ejecutivo en el que "la igualdad es una convicción a la que nunca renunciaremos".

Guardiola ha defendido que el Gobierno regional, formado por PP y Vox, "ha dado estabilidad política e institucional a Extremadura" y ha puesto en marcha "una política de hechos" para "proteger de verdad los derechos de las mujeres".

"Soy una presidenta feminista. Lo digo sin tapujos. Y no acepto lecciones de moral ni tutelas a la hora de conseguir lo que todas queremos: respeto y justicia. Por eso hemos protegido derechos, hemos ampliado la atención a las mujeres y hemos dado pasos que hoy forman parte de esa red de protección. Y no van a ser los últimos", ha resaltado durante su intervención en las II Jornadas formativas sobre Violencia de Género que organiza el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Junta de Extremadura.

Las jornadas, que se han celebrado en el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en Cáceres, han contado también con la asistencia de la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, y la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, María Esther Rojo, así como la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera.

Guardiola ha defendido en su intervención que "avanzar en igualdad es seguir avanzando en libertad, en dignidad y en una sociedad mejor", por lo que ha incidido en la importancia de que "cada víctima de violencia encuentre, antes y después de pasar por un juzgado, una red que la sostenga".

En este sentido, ha incidido en que hay una red "extensa" formada por las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz; el Proyecto Pilar, que desde hace 20 años lleva la atención psicológica de urgencia hasta el municipio donde vive la víctima; las 36 Oficinas de Igualdad y Violencia de Género y los 22 Puntos de Atención Psicológica repartidos por toda la región.

A finales de 2024 se sumaron los cuatro Centros de Atención Integral 24 Horas a Víctimas de Violencia Sexual de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, que atienden a mujeres y niñas a partir de los 12 años, las 24 horas del día.

"También hemos reforzado el asesoramiento jurídico que prestan los Colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz, antes y después de la denuncia, y lo hemos extendido a las víctimas de violencia sexual. Y seguimos trabajando para ampliar y mejorar esa red tan necesaria", ha dicho la presidenta, que ha avanzado que se está elaborando el que será el primer Protocolo contra los Matrimonios Forzados de Extremadura.

Además, se habilitará en la Casa de la Mujer de Cáceres una habitación de acogida de emergencia, como la que ya existe en Badajoz, para las mujeres que necesiten una respuesta inmediata porque "la protección de una mujer que sufre violencia se construye en muchos lugares a la vez: en un juzgado de guardia, en una oficina de igualdad, en la consulta de una psicóloga o en un centro de atención integral de madrugada", ha explicado la presidenta.

Así, ha alabado el trabajo conjunto de diferentes administraciones porque "cuando quienes trabajan en esos lugares se coordinan, comparten criterios y hablan un mismo lenguaje, la protección llega antes y llega mejor".

Guardiola ha agradecido al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura su "estrecha colaboración" para formar a las personas que trabajan en la red de atención a las mujeres desde el ámbito judicial y social. "Esta formación debe servir también para preguntarnos qué podemos hacer mejor. Cómo prevenir, cómo detectar antes y, sobre todo, cómo acompañar a las mujeres para que el camino de salida resulte lo más accesible y llevadero posible", ha incidido.

"Quienes trabajan cada día en la Justicia saben mejor que nadie la complejidad de estos casos. Detrás de cada procedimiento hay circunstancias personales, familiares y sociales muy distintas. Y para atenderlos necesitamos profesionales capaces de identificar señales que no siempre son evidentes, y también de actuar con rigor y con sensibilidad", ha apuntado, por lo que cree necesario actualizar la formación para adaptarla a los cambios de la sociedad y del propio ordenamiento jurídico.

En su intervención, ha recordado que desde octubre de 2025, las secciones de violencia sobre la mujer instruyen además los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Con la sección comarcalizada de Mérida -en funcionamiento desde el 1 de enero-, y el refuerzo de las de Cáceres y Badajoz, "somos la única región de España con todo su territorio especializado en esta materia", ha subrayado.

"En este camino de compromiso, de servicio y de acción conjunta en favor de las mujeres, no podemos perder de vista que Extremadura es una región eminentemente rural. Por eso, junto a los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz hemos puesto en marcha un programa de atención social para las víctimas que viven en municipios más pequeños, que no están integrados en la red de oficinas", ha explicado.

APOYO AL PODER JUDICIAL

Guardiola ha aprovechado el foro para expresar el apoyo de "todo" el Gobierno extremeño a quienes ejercen la función judicial, "una tarea indispensable en una sociedad democrática que quiera aspirar al progreso". "Y por eso mismo, la descalificación o el hostigamiento a los profesionales de la Justicia merece nuestro rechazo. Porque su independencia y su dedicación son una garantía de los ciudadanos y una exigencia del Estado de Derecho", ha concluido.

Estas palabras de apoyo las han escuchado casi un centenar de jueces y magistrados de todo el territorio nacional y trabajadores en igualdad que participan en las II Jornadas sobre Igualdad y Violencia de Género que han sido inauguradas este martes con la intervención de Guardiola, y también la de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, quien ha incidido en trabajar de manera conjunta para acabar con esta lacra social entendiendo que "no habrá igualdad mientras siga existiendo la violencia de género".

Tena Aragón ha destacado que Extremadura es pionera con la puesta en marcha de los Juzgados Comarcalizados de Violencia sobre la Mujer, siendo, ha dicho, la única Comunidad Autónomas que tiene la especialización judicial en violencia de género y que permite atender de igual forma a cualquier víctima del territorio.

A lo largo de los tres días que dura el curso se van a tratar temas como los delitos sexuales y las redes sociales, el edadismo y violencia de género, los recursos para las víctimas en el mundo rural o la prueba preconstituida en delitos de violencia sexual entre otros.

En la inauguración también han participado presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ, Esther Rojo Beltrán, que ha incidido en que "la formación y el conocimiento constituyen herramientas fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y libre de cualquier forma de violencia", por lo que ha valorado jornadas como las que se celebran estos días en Cáceres.

Rojo ha recordado que, en lo que va de año, 37 mujeres han sido asesinadas y 3 menores, por lo que ha incidido en que "la denuncia es la única forma que tiene la justicia de conocer la existencia de una situación de maltrato, permite activar un completo sistema de ayudas y de protección".