Guardiola señala que "hoy es un día terrible para España" y pide "transparencia y responsabilidad" ante el accidente

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, asiste al minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario - EUROPA PRESS

Decenas de personas han asistido a las concentraciones en Cáceres, Mérida y Badajoz

CÁCERES/ MÉRIDA/ BADAJOZ, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que "hoy es un día terrible para España" por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo, en el que hasta el momento hay 68 fallecidos, y ha pedido "transparencia y responsabilidad".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en la tarde de este miércoles, donde ha asistido al minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres convocado en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo.

En su intervención, la presidenta extremeña ha querido trasladar sus condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos en este "terrible y trágico accidente ferroviario", y les ha deseado una pronta recuperación a las decenas de heridos.

Guardiola se ha mostrado además "especialmente impactada" con la desaparición de la exministra Fátima Báñez, a la que ha calificado como "una mujer incansable, una trabajadora brillante y una persona con una grandísima vocación de servicio", y con la que tenía previsto coincidir este mismo jueves en un evento en la CEOE.

Por este motivo, la presidenta extremeña ha querido trasladar "toda la fuerza a los seres queridos" de Fátima Báñez.

"Hoy es un día terrible para España para todos", ha señalado Guardiola en declaraciones a los medios de comunicación, a los que ha señalado que el accidente de Adamuz está "muy reciente", tras el que "ahora se nos vuelve a romper el corazón con este accidente en la provincia de Toledo" en el que hasta el momento se han contabilizado 68 fallecidos.

Por este motivo, la presidenta extremeña ha querido asistir a este minuto de silencio en el Ayuntamiento de Cáceres, y la Junta de Extremadura ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas.

María Guardiola ha relatado que en cuanto ha conocido la noticia en la mañana de este miércoles, ha llamado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garía-Page, al que ha puesto a disposición los recursos de emergencias de Extremadura, porque "ahora lo verdaderamente importante es que los profesionales de la emergencia puedan trabajar lo mejor posible y lo más rápido".

Ante esta situación, "lo único que deseamos y pedimos es transparencia y responsabilidad porque lo merecen las víctimas y yo creo que lo merece el conjunto de la sociedades españolas", ha señalado Guardiola, quien ha resaltado que tras su ofrecimiento, desde Castilla-La Mancha "no se ha requerido nada hasta el momento".

En total, han sido unas 300 personas las que han acudido en la tarde de este miércoles al minuto de silencio en Cáceres en recuerdo a las víctimas de este accidente, entre ellos el vicepresidente de la Junta, Óscar Fernández Calle; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; consejeros como el de Cultura, Laureano León, o el Infraestructuras, Francisco Ramírez, así como el vicepresidente de la Asamblea, Domingo Expósito.

También han asistido el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, concejales y diputados provinciales, diputados nacionales o el obispo de Coria-Cáceres, Jesús Pulido, entre otras autoridades.

MINUTOS DE SILENCIO EN MÉRIDA Y BADAJOZ

También se han celebrado minutos de silencio por las víctimas de este accidente ferroviario a las puertas de los ayuntamientos de Mérida y Badajoz, a los que han asistido sus alcaldes, Antonio Rodríguez Osuna e Ignacio Gragera, respectivamente, en respuesta a la convocatoria de la FEMP.

Decenas de personas han asistido a las concentraciones en Mérida y Badajoz, y en la de la capital extremeña se encontraba también la delegada del Gobierno en Extremadura, María Teresa Macías, quien ha destacado que desde el primer momento han trabajado para tener a disposición de Castilla- La Mancha los medios necesarios.

Macías ha señalado que "hoy es un día para estar con las víctimas y sus familias" así como "para respetar y cuidar" a los que están trabajando sobre el terreno en una "noche que va a ser de duro trabajo", por lo que ha mostrado su "cariño y solidaridad" a todos ellos.