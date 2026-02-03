Guardiola visita el Hospital de Cáceres para conocer los nuevos servicios de medicina nuclear y cirugía vascular - EUROPA PRESS

CÁCERES 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha visitado este martes el Hospital Universitario de Cáceres (HUC) para conocer de primera mano las mejoras de servicios y las últimas inversiones que se han realizado, como el Servicio de Medicina Nuclear, la reapertura de Cirugía Vascular y una nueva sala de Intervencionismo Cardiovascular.

El Servicio de Medicina Nuclear lleva atendiendo pacientes durante la última semana tras la inversión de 5,6 millones de euros para que la ciudad cuente con un PEC-TAC, lo que supone "un salto cualitativo para Cáceres en el diagnóstico del cáncer y va a evitar muchísimos desplazamientos innecesarios a miles de cacereños", ha manifestado Guardiola en declaraciones a los medios.

Guardiola ha agradecido a "todos los profesionales que han trabajado mucho durante los últimos dos años" para que las instalaciones pudieran cumplir las existencias y los requisitos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que ha dado el visto bueno para poder disponer del PEC-TAC en el hospital cacereño.

Además este servicio cuenta con una nueva sala de terapia metabólica que va a tratar los tumores con radiofármacos. Es la primera de otras dos salas similares que están proyectadas en la segunda fase de construcción del HUC, que saldrá a licitación "en las próximas semanas", según ha avanzado Guardiola, que ha recordado que los problemas de aparcamiento también se solucionarán con esa segunda fase que prevé unas 1.700 nuevas plazas de aparcamiento.

CIRUGIA VASCULAR

Aparte de estas mejoras en medicina nuclear, Guardiola ha visitado también el Servicio de Cirugía Vascular, que llevaba cerrado durante los últimos seis años y que se ha reabierto. "Era un compromiso que teníamos y hemos cumplido", ha afirmado.

Desde su reapertura, ya se ha atendido a más de 300 pacientes en consultas. Al frente del equipo se encuentra el doctor Joaquín de Haro, a quien la presidenta en funciones ha agradecido su implicación porque "es un magnífico profesional con mucha experiencia que ha querido venir a Cáceres para atender y dar servicio a los pacientes de toda Extremadura".

María Guardiola ha visitado también la nueva sala de Intervencionismo Cardiovascular, una infraestructura en la que se ha realizado una inversión cercana a los 2 millones de euros. Esta nueva dotación permitirá impulsar la cardiología intervencionista, ampliar la cartera de servicios y reducir los tiempos de espera.

Además, con la incorporación de un angiógrafo biplano, se mejorará de forma notable la atención al ictus, algo que "es una muy buena noticia para todos los extremeños", ha destacado Guardiola, quien ha subrayado el compromiso del Ejecutivo regional con la sanidad pública con "más inversión, más servicios y más tecnología, siempre a disposición de mejorar la vida de los extremeños".

En este sentido, ha reiterado que la Junta de Extremadura seguirá trabajando "por una sanidad de calidad, innovadora y que permita y garantice la igualdad de todos los extremeños".

Guardiola ha estado acompañada en esta visita al HUC de la consejera de Salud y Servicios Sociales en funciones, Sara García Espada; la gerente del Área de Salud de Cáceres, Encarna Solís, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.