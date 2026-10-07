Guijo de Granadilla (Cáceres) registró la máxima precipitación media diaria en España en septiembre, con 123 litros/m2

Dos personas con paraguas y chubasqueros pasen por la calle en un día de lluvias y tormentas - JCYL

MADRID/MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad cacereña de Guijo de Granadilla registró el pasado 28 de septiembre la precipitación máxima diaria en España en dicho mes, con 123 litros por metro cuadrado.

Asimismo, El Granado (Huelva) registró 45,7ºC el 3 de septiembre, por lo que igualó la temperatura más alta medida este mes en España desde que hay registros. Por su parte, Cap de Vaquèira (Lleida) llegó a -1ºC el día 10, la mínima más baja del mes en el país.

Estos son algunos de los datos extremos medidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) durante el mes de septiembre, según ha informado este lunes el organismo estatal.

Además, la precipitación máxima mensual correspondió al Aeropuerto de Barcelona, estación que registró 158,9 l/m2.

En lo que se refiere a la insolación, el Aeropuerto de Córdoba tuvo 333,7 horas, mientras que Tarifa (Gran Canaria) llegó a las 158 horas. Asimismo, la racha máxima de viento se dio en Banyalbufar (Mallorca), que registró una racha de 158 kilómetros por hora (km/h) el día 9.