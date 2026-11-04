Herida grave una joven de 25 años en un accidente de tráfico con un patinete en Badajoz

Archivo - Coche de la Policía Local de Badajoz con el Deltacar - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una joven de 25 años ha resultado herida grave en un accidente de tráfico con un patinete eléctrico ocurrido este jueves en el casco urbano de Badajoz.

El siniestro, que ha consistido en una colisión con un turismo, ha tenido lugar en la rotonda del Carrefour de la carretera Ex-310, según informa el 112 de Extremadura.

La víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de Badajoz. Han intervenido dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.