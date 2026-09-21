Herida grave una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en Don Benito

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 65 años de edad ha resultado herida grave tras sufrir un atropello este lunes, 21 de septiembre, en la localidad pacense de Don Benito.

El siniestro se ha producido sobre las 7,15 horas en la calle Fuente de los Barros, según informa el 112 de Extremadura, que detalla que la víctima ha sufrido un trauma craneal y una fractura de tobillo.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, que trasladado a la mujer hasta el Hospital Don Benito-Villanueva.