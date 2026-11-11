Herida leve en una salida de vía con posterior vuelco en Jaraíz de la Vera

Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 11 noviembre 2026 13:06
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   CÁCERES, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer ha resultado herida leve este miércoles, 11 de noviembre, tras sufrir un accidente de tráfico consistente en una salida de vía por el margen derecho con posterior vuelco del vehículo que conducía.

   El siniestro ha tenido lugar en la carretera EX-392, a la altura del punto kilométrico 15, según los datos aportados por la Guardia Civil.

   La conductora, que era la única ocupante del turismo, ha resultado herida leve y ha sido trasladada a un centro sanitario para recibir asistencia médica.

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