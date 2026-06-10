Herida una mujer en una colisión entre dos vehículos en Torreorgaz (Cáceres)

Archivo - Hospital Universitario de Cáceres. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 44 años de edad ha resultado herida de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido este miércoles, 10 de junio, cerca de la localidad cacereña de Torreorgaz.

El siniestro, que ha consistido en una colisión entre dos vehículos, ha tenido lugar sobre las 10,00 horas en la carretera Ex-206, a la altura del kilómetro 12, según ha informado el Centro 112 de Extremadura.

La víctima ha sido trasladada con policontusiones hasta el Hospital Universitario de Cáceres. Han intervenido una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil.