Herida una mujer al sufrir un atropello en Zafra

Archivo - Ambulancia de DYA Extremadura
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Europa Press Extremadura
Publicado: domingo, 21 junio 2026 22:59
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BADAJOZ 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida tras sufrir un atropello junto al Pabellón Deportivo de Zafra, informa el Centro Coordinador de Emergencias 1 1 2 de Extremadura.

El accidente ha tenido lugar a las 21.23 horas de este domingo. Desde el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias se han activado de inmediato una Unidad Medicalizada de Emergencia con base en Zafra y a agentes de la Policía Local.

La persona herida ha sido asistida y trasladada al Hospital de Zafra en estado menos grave con traumatismo en el miembro inferior.

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