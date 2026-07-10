Herido grave un hombre de 35 años en un accidente con un tractor en Burguillos del Cerro

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MÉRIDA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 35 años ha resultado herido grave este viernes en un accidente con un tractor en la carretera BA-030, a la altura del término municipal de Burguillos del Cerro (Badajoz).

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado un equipo del Centro de Salud de Burguillos de Cerro y una patrulla de la Guardia Civil, según los datos aportados por el 112.

El herido ha sido trasladado al Hospital de Zafra, donde ha ingresado en estado grave con politraumatismos.