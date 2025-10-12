Herido grave un hombre de 58 años tras sufrir un corte con una radial

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Cáceres. Imagen de archivo - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

CÁCERES, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años ha resultado herido de carácter grave, tras sufrir un corte con una radial en el brazo este domingo en la localidad cacereña de Madrigal de la Vera.

El accidente, que no ha sido de tipo laboral, según informa el Centro 112 de Extremadura, ha tenido lugar minutos a las 13,00 horas de este domingo.

Hasta el lugar de los hechos, desde donde el varón ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres, se ha desplazado el punto de atención continuada de Villanueva de la Vera, un helicóptero y una patrulla de la Guardia Civil.