Herido grave un hombre de 61 años atropellado en la carretera CC-206 cerca de Ahigal

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CÁCERES, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 61 años ha resultado herido grave a consecuencia de un atropello ocurrido este miércoles, 10 de junio, en la carretera CC-206, a 7 kilómetros de Ahigal.

El siniestro se ha producido sobre las 15,35 horas, según informa el Centro 112 de Extremadura, que subraya que está pendiente de determinar el carácter laboral del suceso tras activarse el protocolo de la Dirección General de Trabajo.

El herido ha sido trasladado con politraumatismos hasta el Hospital Universitario de Cáceres. Hasta el lugar se han desplazado un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Ahigal, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil y técnicos del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral.