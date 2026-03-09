Herido grave un hombre tras aplastarle una pierna un tractor en Calzadilla de los Barros

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 64 años de edad ha resultado herido grave este lunes, 9 de marzo, al sufrir un aplastamiento de una pierna por un tractor en la localidad pacense de Calzadilla de los Barros.

Tras recibir una llamada de aviso, el 112 de Extremadura, que califica el siniestro como un accidente personal, ha movilizado a los recursos de emergencias, entre ellos un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud, que ha trasladado a la víctima hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

También han intervenido una ambulancia del SES, así como efectivos del consorcio provincial de Bombeos de la Diputación de Badajoz y de la Guardia Civil.