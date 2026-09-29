Herido grave un hombre al caerle encima una máquina en una finca de Herreruela (Cáceres)

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Cáceres. - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

CÁCERES, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años ha resultado herido grave al caerle encima una máquina cuando se encontraba en una finca de la localidad cacereña de Herreruela.

Tras el siniestro se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo a fin de determinar el carácter laboral del mismo, según ha informado el 112 de Extremadura.

La víctima ha sido atendida en el lugar del accidente y posteriormente ha sido trasladada al , la víctima ha sido trasladada al Hospital Universitario de Cáceres.

El 112 ha movilizado una ambulancia medicalizada, un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Salorino, efectivos de la Guardia Civil y un técnico de Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (Cessla).