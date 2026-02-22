Herido grave un varón de 29 años tras ser atropellado en Badajoz

Archivo - Hospital Universitario de Badajoz. Imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 29 años ha resultado herido de carácter grave, tras ser atropellado por un coche este pasado sábado en la ciudad de Badajoz.

Los hechos han sido registrados minutos después de las 20,30 horas, cuando el Centro 112 de Extremadura ha recibido una llamada en la que se le alertaba del referido atropello en la calle Santo Cristo de la Paz.

Por cuenta del accidente, el herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de la capital pacense con una fractura de húmero y un trauma en la cara.

Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado una unidad medicalizada de emergencias con base en Badajoz y efectivos de servicio de la Policía Local, según informa el Centro 112 de Extremadura.