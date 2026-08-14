Herido un hombre de 59 años atrapado en su vehículo en una salida de vía en Montijo

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MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años de edad ha resultado herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico ocurrido este viernes, 14 de agosto, cerca de la localidad pacense de Montijo.

La víctima ha quedado atrapada en el interior del vehículo en el que viajaba tras salirse de la vía en el kilómetro 15 de la carretera Ex-327, sobre las 13,30 horas de este viernes, según ha informado el 112 de Extremadura.

El herido, que ha sufrido un hematoma subdural y fractura esternón cerrada, ha sido rescatado del interior del vehículo y posteriormente trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de emergencias del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y bomberos del servicio provincial de la Diputación de Badajoz.