Herido un hombre de 71 años en un accidente de moto en Coria

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MÉRIDA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 71 años ha resultado herido en un accidente de tráfico con una motocicleta ocurrido este martes, 3 de noviembre, en la localidad cacereña de Coria.

El siniestro, que ha consistido en una caída, ha tenido lugar en la calle San Nicolás, a la altura del número 9, según la información que facilita el 112 de Extremadura.

El herido ha sido trasladado al Hospital de Coria en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud. También han intervenido efectivos de la policía local.