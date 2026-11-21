Archivo - Hospital de Llerena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 56 años, ha resultado herido de carácter 'menos grave' en un accidente de tráfico en la N-432, cerca de Llerena.

En concreto, el accidente ha tenido lugar este pasado viernes, a las 20,52 horas, en el punto kilométrico 111, entre Villagarcía de la Torre y Llerena, según el parte del 112 Extremadura.

El accidente ha sido frontal y ha implicado la excarcelación del herido, para lo que han acudido bomberos del Consorcio para la Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Badajoz.

El varón ha sido trasladado al Hospital de Llerena con una policontusión y un traumatismo craneal.

Además de los bomberos, también se han movilizado recursos del Servicio Extremeño de Salud (SES): una unidad medicalizada de emergencia y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Llerena; agentes de la Guardia Civil; y un equipo de mantenimiento en carreteras de la N-432.