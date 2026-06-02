Herido con politraumatismos un varón de 55 años tras caer desde una altura de más de 4 metros en Cuacos de Yuste

Archivo - Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en una imagen de archivo - ALCER - Archivo

CÁCERES, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 55 años ha resultado herido grave con politraumatismos tras caer desde una altura de más de 4 metros en Cuacos de Yuste (Cáceres).

Una llamada al 112 en la mañana de este martes ha informado de esta caída de altura desde una escalera de unos 4 o 5 metros, tras lo que se activó una unidad medicalizada, un equipo del Centro de Salud de Cuacos de Yuste y una patrulla de la Guardia Civil.

Tras ser atendido, el varón fue trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde ingresó en estado grave, según los datos aportados por el 112.