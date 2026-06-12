Un herido con politraumatismos tras el vuelco de un vehículo en Garrovillas de Alconétar

MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 58 años de edad ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido este viernes, 12 de junio, en la carretera de Garrovillas de Alconétar a Navas del Madroño.

El vehículo en el que viajaba ha volcado sobre las 19,45 horas en el kilómetro 14 de la carretera Ex-302, cerca de Garrovillas de Alconétar, según informa el Centro 112 de Extremadura.

El herido sufre politraumatismo si bien por el momento no se ha facilitado más información sobre el alcance de las lesiones ni sobre su traslado.

Hasta el lugar se han desplazado personal sanitario de Navas del Madroño, una ambulancia medicalizada y efectivos de la Guardia Civil.