Herido con un trauma craneal un hombre de 77 años atropellado por un camión en Don Benito

Archivo - Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 77 años de edad ha resultado herido 'menos grave' como consecuencia de un atropello ocurrido este viernes en las localidad pacense de Don Benito.

Un camión marcha atrás ha golpeado al peatón sobre las 13,15 horas en la avenida Alonso Martín, según ha informado el 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido un trauma craneal y ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva, donde ha ingresado en estado 'menos grave'.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada y una patrulla de la Policía Local.