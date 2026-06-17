Herido con trauma craneal un varón de 64 años en una colisión entre un coche y una moto en Baños de Montemayor

Archivo - Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en una imagen de archivo - ALCER - Archivo

CÁCERES, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 64 años ha resultado herido con un trauma craneal en una colisión entre un coche y una moto en el término municipal de Baños de Montemayor (Cáceres).

El accidente se ha registrado alrededor de las 09,30 horas en el punto kilométrico 430 de la carretera N-630, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

Hasta el lugar del mismo se ha desplazado un equipo del Centro de Salud de Baños de Montemayor, una unidad medicalizada y efectivos de la Guardia Civil.

El herido ha sido trasladado hasta el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde ha ingresado en estado menos grave.