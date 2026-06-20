Herido un varón de 41 años tras salirse de la vía con una moto en Badajoz

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BADAJOZ 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 41 años, ha resultado herido de carácter menos grave tras salirse de la vía en la BA-020, carretera que une Badajoz con Campo Maior (Portugal).

El suceso se ha producido en torno a las 16,00 horas de este sábado a 50 metros de la frontera portuguesa. Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil, según han informado fuentes del 112 Extremadura.

El hombre presenta una fractura costal, heridas en las manos y abrasiones múltiples. Ha sido ya trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.