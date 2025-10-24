Heridos con policontusiones dos trabajadores tras caerles encima un techo del matadero de Almaraz

Archivo - Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadores de 53 y 38 años han resultado heridos con policontusiones tras caerles encima un techo del matadero El Encinar de Humienta de la localidad cacereña de Almaraz.

El suceso se ha registrado cerca de las 09,30 horas de este viernes y hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, efectivos de la Guardia Civil y un equipo médico.

El varón de 53 años ha resultado herido grave, mientras que el de 38 años presentaba lesiones menos graves y, según los datos aportados por el 112, ambos han sido trasladados hasta el Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.