El historiador Juan Andrade presenta en Cáceres su ensayo 'El cielo y las ruinas' sobre la Europa de 1914 a 1936

Cartel de presentación del libro 'El cielo y las ruinas' del historiador Juan Andrade, en la Biblioteca Pública de Cáceres el jueves 18 de junio de 2026. - AKAL

CÁCERES, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El historiador Juan Andrade presentará este jueves, en Cáceres, su libro 'El cielo y las ruinas. Guerra, fascismo y revolución en Europa', en el que recorre los convulsos años que van desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, hasta el inicio de la Guerra Civil española en 1036.

La presentación será en la Biblioteca Pública de Cáceres 'Antonio Rodríguez-Moñino/María Brey', a partir de las 19,00 horas, y el autor estará acompañado por el profesor de Historia Contemporánea de la UNED, César Rina. El evento es de acceso libre y gratuito hasta completar el aforo.

El libro, editado por Akal, explora los acontecimientos que se sucedieron entre 1914 y 1936, años en los que Europa experimentó la Primera Guerra Mundial, una oleada revolucionaria marcada por la Revolución de Octubre en Rusia, y el auge del fascismo.

"La trama se hilvana con personas de carne y hueso, hombres y mujeres protagonistas de aquellos acontecimientos europeos que luego llegaron a la guerra de España como asesores militares, diplomáticos, brigadistas, intelectuales o periodistas: vidas que atravesaron la historia y vidas atravesadas por la historia", según la sinopsis de la obra.

Juan Andrade es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Inició su trayectoria académica en la Universidad de Extremadura, donde obtuvo el premio extraordinario de doctorado y fue profesor durante años. Ha realizado estancias de investigación en varias universidades europeas, de América Latina y Estado Unidos.

Además de 'El cielo y las ruinas', también es autor de 'El PCE y el PSOE en (la) transición' y coautor, con Julio Anguita, del libro 'Atraco a la memoria (Ediciones Akal, 2015); y coordinador del libro colectivo '1917, la Revolución rusa cien años después' (Ediciones Akal, 2017).