Hoces (Vox) exige que "ni un solo euro" de los españoles se destine al sector primario de "potencias extranjeras"

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Badajoz, Ignacio Hoces, participa en la Primera Feria del Queso de Monesterio (Badajoz), a 7 de noviembre de 2026. - VOX

MONESTERIO (BADAJOZ), 7 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Badajoz, Ignacio Hoces, ha exigido este sábado que "ni un solo euro extraído del trabajo y del esfuerzo de todos los españoles" se destine fuera de las fronteras del país y, en concreto, al sector primario de "potencias extranjeras", máxime cuando los agricultores y ganaderos españoles "lo están pasando mal y necesitan de la protección de los poderes públicos".

Hoces ha participado este sábado en la primera Feria del Queso de Monesterio, donde ha reivindicado el trabajo de los ganaderos, queseros y pequeños productores, así como los productos nacionales, que se hacen "con el esfuerzo de miles y miles de personas que esperan una rentabilidad de sus explotaciones ganaderas".

El candidato de Vox ha defendido que su formación quiere "un mundo rural vivo, con más rentabilidad, con muchísima menos burocracia y con muchos menos costes de producción".

En cuanto a su participación en la feria de Monesterio, ha destacado que, tanto la localidad pacense como la comarca de Tentudía en la que se enclava, son "el campo, que es trabajo, que es esfuerzo y, sobre todo, que debe ser futuro".