Un hombre de 33 años, herido tras ser apuñalado en una discusión en Tiétar, cuyo autor está también herido

TIÉTAR (CÁCERES), 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha resultado herido grave al ser apuñalado en el transcurso de una discusión en la localidad cacereña de Tiétar, cuyo autor, de 28 años, también presenta lesiones graves.

El suceso tuvo lugar sobre las 22,30 horas de este pasado miércoles cuando se registró una discusión entre dos hombres de 28 y 33 años en Tiétar, y en la que uno de ellos resultó apuñalado con un arma blanca lo que le provocó lesiones de gravedad.

El herido, de 33 años, fue evacuado inicialmente al Hospital de Navalmoral de la Mata y, posteriormente, trasladado al Hospital de Badajoz, según señalan fuentes de la Guardia Civil.

Por su parte, el presunto autor del apuñalamiento, de 28 años, también tuvo que ser ingresado en el Hospital de Navalmoral de la Mata con lesiones graves.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil de Cáceres investiga los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido.