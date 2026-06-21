Un hombre de 33 años resulta herido de gravedad en una colisión de un coche con un paso a nivel en Montijo

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MONTIJO (BADAJOZ), 21 (EUROPA PRESS)

Un varón de 33 años ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico por una colisión de un turismo con un paso a nivel en Montijo (Badajoz).

El accidente se ha producido este pasado sábado en torno a las 20,30 horas, según han informado fuentes del Centro 112 de Extremadura.

Hasta el lugar se han desplazado, por parte del Servicio Extremeño de Salud, una unidad medicalizada y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Montijo, así como una patrulla de la Policía Local y una dotación de bomberos de la Diputación de Badajoz, que han trabajado para liberar al hombre, que había quedado atrapado en el turismo.

El hombre, herido de carácter grave, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz con un traumatismo abdominal.