Un hombre de 45 años fallece en un accidente de moto en Burguillos del Cerro (Badajoz)

BURGUILLOS DEL CERRO (BADAJOZ), 21 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 45 años ha fallecido este domingo en un accidente de moto en la BA-032 cerca de Burguillos del Cerro (Badajoz).

El accidente se ha producido en torno a las 15,45 horas entre los puntos kilométricos 3-4 de la BA-032 que une Burguillos del Cerro con Valverde de Burguillos, según han informado fuentes del 112 Extremadura.

El fallecido ya ha sido trasladado al Instituto Medicina Legal y Ciencias Forenses (Anatómico Forense) de Badajoz.

En el incidente han intervenido efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de Burguillos del Cerro, pertenecientes al Servicio Extremeño de Salud (SES), una dotación de bomberos de la Diputación de Badajoz y agentes de la Guardia Civil de Badajoz.