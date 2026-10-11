Un hombre de 51 años resulta herido en un tiroteo en Badajoz

BADAJOZ, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre, de 51 años, ha resultado herido en un tiroteo que se ha producido este domingo en el Cerro de Reyes de Badajoz.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, en torno a las 08,30 horas se ha recibido una llamada alertando de unas detonaciones de arma de fuego en la calle Pablo Neruda.

Agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar, donde han encontrado al varón con heridas en ambas piernas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz y su vida no corre peligro, según el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Efectivos de la Policía judicial y científica ya están llevando a cabo la investigación pertinente de lo sucedido.