Un hombre de 53 años, en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en la piscina natural de La Granja

LA GRANJA (CÁCERES), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento este viernes en la piscina natural de la localidad cacereña de La Granja.

Tras recibir un aviso, se trasladaron hasta el lugar del accidente un equipo sanitario del Consultorio de La Granja, una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Guardia Civil.

Al llegar al lugar, los servicios sanitarios consiguieron reanimar a la víctima en el lugar de los hechos, y lo trasladaron posteriormente a al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde ha ingresado en estado crítico, según señala el 112.

Por su parte, una patrulla de la Guardia Civil realizó el acompañamiento de la ambulancia para facilitar un traslado rápido y seguro.