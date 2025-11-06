Un hombre de 53 años sufre intoxicación por monóxido en un accidente laboral en el hospital nuevo de Don Benito

MÉRIDA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 53 años ha sufrido intoxicación por monóxido en un accidente laboral registrado en el hospital nuevo de Don Benito (Badajoz).

El suceso ha tenido lugar sobre las 19,50 horas de este pasado miércoles, día 5, y como consecuencia del mismo el varón herido ha sido atendido en estado "menos grave" en el citado centro hospitalario, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.

Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de emergencia del SES.