Un hombre de 54 años resulta herido grave en una salida de vía con vuelco en la A-58 cerca de Cáceres

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Cáceres, a 20 de mayo de 2024, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

CÁCERES 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 54 años ha resultado herido grave en una salida de vía con vuelco de un vehículo en la A-58 cerca de Cáceres.

El accidente se ha producido en torno a las 08,50 horas de este domingo en el punto kilométrico 44 de la A-58, en sentido Cáceres, según han informado fuentes del 112 Extremadura.

A causa del siniestro, el herido, que ha tenido que ser excarcelado del vehículo, ha sufrido politraumatismo y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Cáceres.

Hasta el lugar se han movilizado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), una patrulla de la Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Cáceres y un equipo de emergencias en carreteras de la A-58.