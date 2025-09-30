Un hombre de 77 años de Don Benito-Villanueva, tercer fallecido por fiebre del Nilo Occidental este año en Extremadura

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 77 años que permanecía ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva por fiebre del Nilo Occidental ha fallecido, lo que se elevan a tres los muertos en Extremadura por esta causa en lo que va de año.

Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha notificado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, en una mujer de 62 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado 20 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y tres fallecidos, y en este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida, según señala el Servicio Extremeño de Salud en nota de prensa.

Cabe recordar que en el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 3 fallecidos.

Ante esta situación, la dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que "se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible", manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

RECOMENDACIONES

El SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras.

El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.