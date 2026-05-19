Un hombre armado con un cuchillo se atrinchera en una vivienda de Villanueva del Fresno con sus padres dentro

Archivo - Imagen de un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años se ha atrincherado armado con un cuchillo y en actitud violenta en una vivienda de Villanueva del Fresno (Badajoz) con sus padres en el interior tras un conflicto familiar.

Los hechos han tenido lugar durante la mañana de este martes, 19 de mayo, en el domicilio familiar, del que la madre logró salir, si bien en el interior se encontraba el padre, una persona con discapacidad, según la información facilitada por la Guardia Civil.

Tras una negociación con el hombre armado durante el operativo establecido por la Guardia Civil, y tras la activación de los servicios médicos de apoyo, se ha logrado resolver la situación "satisfactoriamente" con un traslado médico involuntario.