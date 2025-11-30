Un hombre permanece atrincherado desde este sábado en su domicilio de Cilleros armado con un cuchillo

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁCERES, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre permanece atrincherado en su domicilio de Cilleros (Cáceres) desde la tarde de este pasado sábado, día 29, armado con un cuchillo.

Varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar e iniciaron las labores de negociación aunque, pese a los intentos de los negociadores y de sus familiares, el individuo se negó a salir, "sin que existiera riesgo para terceras personas", ha informado la Guardia Civil.

Cabe destacar que, a estas horas, el hombre continua dentro de la vivienda, que se encuentra custodiada por varias patrullas.