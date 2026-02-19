Un hombre sufre una fractura de peroné tras caer con su moto en una rotonda de Plasencia

Archivo - Ambulancia de Ambuvital - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 52 años de edad ha resultado herido de carácter menos grave en un accidente de moto ocurrido este pasado miércoles, 18 de febrero, en Plasencia.

El accidente de tráfico se ha producido sobre las 21,15 horas en la rotonda del Cristo de la Batalla, según ha informado el 112 de Extremadura.

El herido, ha sufrido una fractura de peroné, y ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Policía Local.